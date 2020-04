AKTIE IM FOKUS: Eon unter stabilen Dax-Werten - Bernstein sieht Gelegenheit

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Eon haben am Mittwoch im unter Gewinnmitnahmen leidenden Dax zu den wenigen stabilen Werten gezählt. Allgemein gelten die Papiere in schwächeren Börsenzeiten wegen ihres defensiveren Charakters als gute Wahl der Anleger, zusätzlich half ihnen aber ein optimistischer Kommentar des Analysehauses Bernstein. Zuletzt bewegten sie sich knapp mit um 0,1 Prozent im Plus bei 8,805 Euro.

Analystin Deepa Venkateswaran von Bernstein Research sieht den Rückschlag in Zeiten der Viruskrise als exzellente Kaufgelegenheit für die Papiere des Energiekonzerns an. Sie lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie den belastbaren Charakter der Papiere mit einer zuverlässigen Dividende. Eon hat seit dem 21. Februar, als der Virus-Crash einsetzte, mit etwas mehr als 22 Prozent ähnlich viel verloren wie der Dax./tih/jha/

