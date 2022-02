AKTIE IM FOKUS: Erhöhung des Gewinnziels treibt RWE-Kurs auf Hoch seit 2011

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine für das laufende Jahr erhöhte Ergebnisprognose ist für die Aktien von RWE am Donnerstag zum nächsten Kurstreiber geworden. Nach verhaltenem Start schnellten sie mit den neuen Zielen bis auf 38,78 Euro nach oben und erreichten so ihr höchstes Niveau seit 2011. Zuletzt betrug das Kursplus 4,6 Prozent auf 38,57 Euro.

Auf Konzernebene erwartet der Versorger 2022 nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro nach zuvor 3,3 bis 3,6 Milliarden. Händler sprachen in ersten Reaktionen von einer optimistischen Prognose, die ein gutes Stück über der Markterwartung liege. Dies untermauerte der Jefferies-Analyst Ahmed Farman, der in einer ersten Einschätzung für die Marktschätzungen von elf Prozent Steigerungspotenzial sprach.

Farman lobte in seiner Studie, dass die anspruchsvolleren Ziele vor allem mit den Geschäften im Bereich Wasserstoff, Biomasse und Gas in Zusammenhang stünden. Hier liegt ein neuer Schwerpunkt des Energiekonzerns, der sich strategisch auf erneuerbare Energien fokussiert. In diesen drei Bereichen erwirtschafte RWE im derzeit volatilen und von hohen Preisen bestimmten Marktumfeld bei der Stromerzeugung höhere Margen, lobte der Experte.

In diesem Jahr haben die RWE-Aktien schon um etwa acht Prozent zugelegt, während der Dax bislang drei Prozent verloren hat. Erst Ende Januar hatten starke Zahlen für das vergangene Jahr dem Kurs Schub gegeben. Seit dem Zwischentief im Sommer 2021 konnten Anleger mehr als ein Drittel mit RWE-Aktien verdienen. Bis zum Rekord aus dem Jahr 2008 ist es aber noch ein weiter Weg: Damals waren sie vor dem Finanzkrisen-Crash in der Spitze knapp über 100 Euro gehandelt worden./tih/ajx/jha/