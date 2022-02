AKTIE IM FOKUS: Evotec im Abwärtsstrudel - Tief seit Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Evotec ist auch am Freitag weiter kein Boden in Sicht. Die Papiere des Wirkstoffforschers stehen seit zwei Wochen unter Druck, nachdem eine Partnerschaft mit Bayer bei der Entwicklung eines Mittels unter anderem gegen chronischen Husten ohne Erfolg beendet wurde. Seit Anfang Februar kommen die Papiere nicht auf die Beine, am Freitag wurden sie erstmals seit Dezember 2020 wieder unter der 27-Euro-Marke gehandelt.

Zuletzt waren sie mit einem Abschlag von 4,1 Prozent einer der größten Verlierer im MDax der mittelgroßen Werte. Dort sind sie in diesem Jahr mit einem Abschlag von fast 37 Prozent das Schlusslicht.

Da hilft es den Aktien auch nicht, dass seit den schlechten Nachrichten von Anfang Februar viele Analysten an ihren Kaufempfehlungen festgehalten haben. Das Minimum sind neutrale Einschätzungen wie etwa von der Citigroup, der Deutschen Bank sowie der Investmentbank Stifel und Kempen Research.

Von letzterem Analysehaus stammt die jüngste Abstufung auf "Neutral", die kurz vor Weihnachten und damit noch vor den schlechten Bayer-Nachrichten kam. Besonders optimistisch bleibt Jefferies mit einem Kursziel von 55 Euro. In den Augen des Experten Peter Welford war schon der Rückschlag vor zwei Wochen übertrieben./tih/la/mis