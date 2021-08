AKTIE IM FOKUS: Evotec schnellen nach positiven Studiendaten an MDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Studiendaten haben am Dienstag die Aktien von Evotec an die MDax -Spitze gehievt. Die Papiere des Biotechunternehmens zogen zuletzt um 3,6 Prozent auf 35,90 Euro an und übersprangen damit wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Der Index der mittelgroßen Werte gab zuletzt leicht nach.

Evotec wurde eigenen Angaben zufolge von dem Kooperationspartner Bayer über positive Ergebnisse einer klinischen Phase-IIb-Studie mit der Substanz Eliapixant zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit zur Behandlung einer bestimmten Form des chronischen Hustens informiert. Im Rahmen einer Vereinbarung aus dem Jahr 2012 würde die nächste finanzielle Meilensteinzahlung an Evotec ausgelöst durch den Start einer klinischen Phase-III-Studie, der von Bayer bestimmt werde./la/he