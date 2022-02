AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro mit Kursfeuerwerk - Kreise: Übernahme möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro sind am Dienstag im nachbörslichen Handel mächtig von Übernahmespekulationen angetrieben worden. Nachdem die Papiere auf dem tiefsten Niveau seit Dezember 2020 angekommen waren, sprangen sie im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um mehr als zwölf Prozent nach oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, könnte der Online-Broker das Interesse von Finanzinvestoren auf sich ziehen.

In dem Bericht heißt es mit Berufung auf Kreise, Private-Equity-Unternehmen prüften derzeit Möglichkeiten für eine Übernahme des Unternehmens, das zuletzt an der Börse mit 1,7 Milliarden Euro bewertet wurde. Ein Sprecher von Flatexdegiro zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur offen für formale Offerten, wollte den Bericht aber nicht weiter kommentieren. Der Wert des Online-Brokers ist in den vergangenen Monaten massiv gesunken: Vom Rekordhoch von 29,70 Euro im Juni vergangenen Jahres war Kurs bis zum Xetra-Schlusskurs vom Dienstag um fast die Hälfte abgesackt./tih/he