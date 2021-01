AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro mit weiterem Rekord - Analysten sehen Potenzial

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rekordrally bei Flatexdegiro ist am Dienstag weiter gegangen. Am Vortag hatten starke Transaktionszahlen die Aktien des Online-Brokers erstmals über die Marke von 68 Euro getrieben, nun legten sie mit in der Spitze erreichten 68,40 Euro nochmals einige Cent drauf. Seit dem Corona-Crash im März vergangenen Jahres haben sie sich mittlerweile mehr als verdreifacht. Die Aufnahme in den SDax hatte den Papieren zuletzt nochmals Rückenwind gegeben.

Geht es nach einigen Analysten, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Frederik Jarchow von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sieht den fairen Wert der Aktien nun bei 73 Euro, seine Kollegin Roberta De Luca von Goldman Sachs sogar bei 75 Euro. Beide lobten in ihren Studien, dass der Broker im vergangenen Jahr mit 75 Millionen eine Rekordzahl an Transaktionen abwickelte. Dabei halfen ihm die Turbulenzen in der Corona-Krise, die Anleger zum üppigen Handeln verleitete./tih/fba

