AKTIE IM FOKUS: Fraport vorbörslich gefragt - Quartal besser als befürchtet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Fraport erleben am Dienstag im vorbörslichen Handel einen Hoffnungsschimmer. Die von der Corona-Krise gezeichneten Papiere des Flughafenbetreibers rückten auf der Handelsplattform Tradegate um 3,5 Prozent auf 33,85 Euro vor. Zuletzt waren sie bei 32 Euro auf ein Tief seit März gefallen, als der Börsencrash seinen Tiefpunkt erreichte.

Laut Händlern fiel das zweite Quartal besser als befürchtet aus, was für ein Anspringen der Aktie wohl reiche. Analystin Stephanie D'Ath von RBC lobte sowohl das erzielte operative Ergebnis als auch das Nettoergebnis. In ihrem ersten Kommentar schränkte sie jedoch auch ein, dass die Tendenz nur mit geringer Geschwindigkeit besser werde. Die Aussichten blieben für den Flughafenbetreiber in der Corona-Krise unsicher./tih/zb