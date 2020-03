AKTIE IM FOKUS: Fuchs Petrolub steigen weiter - UBS: Schon einiges eingepreist

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fuchs Petrolub haben am Donnerstag nach anfänglichen Kursverlusten wieder ins Plus gedreht. Trotz vom Unternehmen erwarteter gravierender Einbußen bei Umsatz und Ergebnis wegen des Coronavirus stieg der Kurs um 4 Prozent auf 33 Euro. Schon am Vortag war er in einem erneut sehr schwachen Börsenumfeld um gut 18 Prozent nach oben geschnellt.

Analyst Andrew Stott von der Investmentbank UBS merkte an, dass der jüngste Kursrutsch bereits "einiges an Gewinnrisiken einpreist". Erheblich profitieren dürfte der Hersteller von Schmierstoffen zudem von den eingebrochenen Ölpreisen, wenn auch voraussichtlich nur kurzfristig. Das könne eine schwächere Nachfrage aus der Automobilindustrie zumindest teilweise auffangen./bek/jha/

