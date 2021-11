AKTIE IM FOKUS: General Electric steigen rasant - Konzernaufspaltung geplant

NEW YORK (dpa-AFX) - Aufspaltungspläne von General Electric haben die Aktien des Industriekonzerns am Dienstag im vorbörslichen US-Handel angetrieben. Sie schnellten um 17 Prozent nach oben. Das Management plant laut einer Mitteilung vom Dienstag, GE in den kommenden Jahren in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen. GE Aviation, GE Healthcare sowie einen Konzern, der unter anderem die Geschäfte rund um Erneuerbare Energien, Energie und Digitalisierung umfasst./mis/stk