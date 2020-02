AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer profitieren von Goldman-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Goldman Sachs hat den Aktien von Gerresheimer am Montag weiteren Schwung verliehen. Die Papiere des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharma- und die Kosmetikbranche stiegen am Vormittag an der MDax-Spitze um 3,20 Prozent auf 74,25 Euro. Damit rangen sie abermals mit der Hürde knapp unter 75 Euro.

Goldman-Analystin Veronika Dubajova sieht Gerresheimer an einem Wendepunkt hin zu deutlich mehr Wachstum. Die Vorlage von Geschäftszahlen am 19. Februar könnte zum Kurstreiber werden. Die Expertin hob das Kursziel von 65 auf 84 Euro. Damit sieht sie deutliches Potenzial und stufte die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hoch./mis/jha/

