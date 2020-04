AKTIE IM FOKUS: Gewinneinbruch bei Daimler schockt Anleger nicht mehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach aktuellen Geschäftszahlen haben die Aktien von Daimler am Donnerstag zunächst um gut 2 Prozent zugelegt, die Gewinne anschließend aber wieder abgegeben. Zuletzt traten sie mit 27,84 Euro auf der Stelle. Dem nach schwachen Einkaufsmanagerdaten aus Frankreich absackenden Dax zollten sie etwas Tribut. Erwartungsgemäß hinterließ die Coronavirus-Krise mit geschlossenen Autohäusern und Stillstand in den Werken deutliche Spuren in der Bilanz. Und die Werte für das zweite Quartal könnten noch schlechter ausfallen, erinnerte Analyst Frank Schwope von der NordLB.

Mit einer Halbierung des Aktienkurses im Pandemie-Crash binnen vier Wochen bis Mitte März haben sich die Anleger jedoch bereits entsprechend positioniert. Auch nach der jüngsten Erholung steht noch ein Krisenminus von gut einem Drittel zu Buche.

"Eine Folge der Krise wird eine Konsolidierungswelle in der Automobilindustrie sein", so Schwope. Angesichts der Krise, aber auch mit Blick auf die "disruptiven Zeiten" sei vielleicht auch für Daimler die Zeit gekommen, über einen Zusammenschluss nachzudenken, zumal die Bewertungen der Unternehmen gegenwärtig relativ niedrig seien. Als Optionen nennt er ein "deutsch-deutsches Modell" mit BMW, ein "deutsch-französisch-japanisches Modell" mit Renault/Nissan oder ein "deutsch-schwedisch-chinesisches Modell" mit dem Daimler-Großaktionär Geely und Volvo./ag/bek/fba