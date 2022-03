AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Adidas trotz positiver Analystenstudien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas sind am Donnerstag nach ihrem Höhenflug am Vortag unter Druck geraten. Zwei positive Analystenstudien konnten die Gewinnmitnahmen nicht verhindern. Am Vormittag notierten die Papiere des Sportartikelherstellers 3,1 Prozent im Minus bei 203,60 Euro. Am Vortag hatten sie ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt und mit einem Kurssprung von 13,6 Prozent den ersten Platz im Dax belegt.

Das Analysehaus Warburg Research stufte die Adidas-Titel am Morgen von "Hold" auf "Buy" hoch. Die Aussagen zum Umsatzwachstum und der operativen Marge für 2022 seien sehr ermutigend, schrieb Analyst Jörg Frey. Auch sein Kollege Christian Salis von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hatte die Einstufung von "Hold" auf "Buy" erhöht. Er lobte ebenfalls den starken Ausblick, der trotz der hohen Inflation auf eine robuste Nachfrage der Verbraucher hindeute./edh/jha/