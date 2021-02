AKTIE IM FOKUS: Grenke machen Boden gut nach Aussagen zu Manager-Abgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Aussagen des Aufsichtsratschefs von Grenke zum Abgang des Vorstandsmitglieds Mark Kindermann dürfte der Aktienkurs am Mittwoch die Erholung vom Vortag fortsetzen. Auf Tradegate stieg er um elf Prozent auf 31,78 Euro. Am Montag war der Kurs noch um gut 30 Prozent eingebrochen, nachdem Kindermann das Management mit sofortiger Wirkung verlassen hatte.

Chefkontrolleur Ernst-Moritz Lipp hatte daraufhin am Vorabend in einem offenen Brief mitgeteilt, Kindermann sei wegen Kritik der Regulierungsbehörde Bafin abgetreten. Diese habe "Prozesse der Internen Revision und der Compliance im Rahmen der laufenden Prüfungen" kritisiert. Keiner der Kritikpunkte lasse "unmittelbare Auswirkungen" auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Leasingspezialisten erkennen, erklärte er weiter./bek/jha/