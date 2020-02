AKTIE IM FOKUS: Grenke nach Zahlen wieder über 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf weiter anziehende Geschäfte im laufenden Jahr hat die Aktien des IT-Vermieters und Finanzierungsdienstleisters Grenke am Dienstag wieder über 100 Euro getrieben. Mit einem Zuwachs von rund 7 Prozent waren sie der mit Abstand größte Gewinner im MDax für mittelgroße Werte. Zuletzt waren die Papiere im Oktober 2018 auf einen dreistelligen Wert gekommen. Im Gesamtjahr 2019 hatten sie unter stärkeren Schwankungen um knapp ein Fünftel zugelegt. Die Aktien nahmen damit wieder Kurs auf das bisherige Hoch aus dem Jahr 2018 bei 107,30 Euro.

Analyst Andreas Schäfer vom Bankhaus Lampe hielt an seiner Kaufempfehlung fest. Der Dividendenvorschlag lag etwas über seinen Erwartungen. Den Ausblick bezeichnete Schäfer nach der Gewinnwarnung im vergangenen Jahr als eher vorsichtig, während das vierte Quartal seinen Erwartungen entsprach.

Der Grenke-Vorstand um Chefin Antje Leminsky rechnet zwar damit, dass sich das Wachstum 2020 etwas abschwächt. So soll das Neugeschäft im Kernsegment Leasing um 14 bis 18 Prozent zulegen, nach einem Plus in dieser Sparte von 18,2 Prozent im Vorjahr. Diese Zahl liegt allerdings deutlich über dem langfristig angestrebten Ziel von 12 Prozent. Auch im Factoring-Geschäft erwartet das Management mit einem Zuwachs von 25 Prozent ein minimal langsameres Wachstumstempo als im Vorjahr./kro/mf/jha/