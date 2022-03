AKTIE IM FOKUS: Grenke nähern sich nach Ausblick Charthürde bei 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Ausblick für 2022 haben sich die Aktien von Grenke am Donnerstag der Charthürde von 30 Euro genähert. Die Papiere des Leasing-Spezialisten sprangen um bis zu 15 Prozent auf 29,97 Euro an und schafften es damit zurück über die 50-Tage-Linie als mittelfristigem Trendindikator. In der Vorwoche waren sie mit knapp unter 21 Euro noch auf das tiefste Niveau seit 2013 gerutscht.

Warburg-Analyst Marius Fuhrberg sprach in einer ersten Reaktion von einem "bullischen Ausblick" mit Zuversicht für 2022 und noch ambitionierteren Zielen für 2024. Dies sei ein erster Schritt, verlorenes Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, so der Experte. Grenke waren insbesondere durch Vorwürfe des Börsenspekulanten Fraser Perring mit seiner Beteiligungsfirma Viceroy schwer unter Druck geraten.

Trotz der Erholung der vergangenen Tage liegt der Aktienkurs immer noch fast die Hälfte unter dem Niveau, den er vor den Vorwürfen hatte./ag/zb

