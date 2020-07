AKTIE IM FOKUS: Heideldruck nach Gallus-Verkauf gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut angekommen ist bei Anlegern von Heidelberger Druck am Donnerstag der Verkauf der Gallus Gruppe. Durch die Veräußerung könne sich der Druckmaschinenhersteller zunehmend auf das Kerngeschäft konzentrieren und in schwierigen Zeiten liquide Mittel bekommen, kommentierte Analyst Eggert Kuls von Warburg Research.

Die Aktie, die mittlerweile nicht mehr im Nebenwerteindex SDax notiert, verbuchte am Nachmittag ein Plus von 8,25 Prozent auf 0,702 Euro, womit sie sich wieder an ihr Zwischenhoch von Anfang Juni bei 0,735 Euro heranpirschte.

Die Heidelberger verkaufen die Gallus Gruppe an den schweizerischen Verpackungskonzern Benpac. Der Kaufpreis liege bei 120 Millionen Euro, teilte der Konzern mit. Damit entspanne sich auch die Schuldensituation, hieß es dazu im täglichen Bernecker-Börsenbrief. Gut 200 Millionen Euro Marktwert für den Weltmarktführer in der Drucktechnik seien eine ausbaubare Größe./ajx/fba