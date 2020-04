AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nehmen Rekordhoch wieder ins Visier

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Rücksetzer der Hellofresh -Aktie in den ersten Apriltagen hat diese zuletzt wieder zugelegt. Der Versender von Kochboxen gilt als Profiteur der weltweiten Kontaktbeschränkungen in Folge der Pandemie des Coronavirus. Seit Mittwoch vergangener Woche beläuft sich das Plus der Aktie auf knapp 13 Prozent. Am Mittwoch verteuerten sich die Papiere zuletzt um 6,5 Prozent auf 29,58 Euro. Damit rückt das Rekordhoch vom 1. April bei knapp 33 Euro wieder in Reichweite.

"Die Sicherheitsmaßnahmen in den USA und Europa dürften noch einige Wochen andauern", schrieb Analyst Christoph Bast vom Bankhaus Lampe. Hinzu komme, dass viele Verbraucher ihre Urlaubsreisen stornieren dürften angesichts der Beschränkungen des globalen Reiseverkehrs. Das zweite Quartal dürfte für Hellofresh folglich stark ausfallen./bek/mis/