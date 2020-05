AKTIE IM FOKUS: Hellofresh steigen nach Zahlen auf Tradegate Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angehobene Jahresziele von Hellofresh dürften am Dienstag die Aktie des Kochboxen-Lieferanten in Richtung ihres Rekordhochs schicken. Auf Tradegate ging es im Vergleich zum Xetra-Handelsschluss vom Vortag zuletzt um etwas mehr als 7 Prozent auf 35,35 Euro nach oben. Das aktuelle Rekordhoch der Aktie liegt bei 36,16 Euro am 28. April.

Hellofresh habe ein insgesamt solides erstes Quartal hinter sich, lobte JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Mit dem zugleich hochgesteckten Jahreszielen sei der Konzern damit den hohen Markterwartungen gerecht geworden./ck/mis