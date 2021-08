AKTIE IM FOKUS: Höhenflug von Merck KGaA geht erstmals über 200 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im laufenden Jahr zu den Dax-Topwerten zählenden Aktien von Merck KGaA haben am Mittwoch erstmals mehr als 200 Euro gekostet. Am Nachmittag waren sie mit plus 0,8 Prozent auf 199,75 Euro weiter unter den Favoriten im Leitindex Dax. Dort sind sie auch seit Jahresbeginn weit vorne und mit plus 43 Prozent nur knapp hinter dem Spitzenreiter Deutsche Post . Der Dax kommt seit Anfang des Jahres auf Gewinne von 16 Prozent.

Merck zählt zu den Gewinnern der Pandemie. In weniger als 14 Monaten hat sich der Kurs verdoppelt. Seit dem Corona-Crashtief im März 2020 haben die Titel um 162 Prozent zugelegt. Und allein im August beläuft sich der Kurszuwachs schon wieder auf fast 16 Prozent.

Die Darmstädter hatten erst Anfang August ihre Jahresziele ein weiteres Mal angehoben. Die Laborsparte boomt. Merck beliefert hier mehr als 50 Corona-Impfstoffentwickler weltweit und produziert Lipide als Baustein für den Impfstoff von Biontech . Im Geschäft mit Spezialmaterialien zahlt sich langsam die Neuorientierung auf die Halbleiterbrache aus. Auch die Pharmasparte hatte im zweiten Quartal zugelegt./ajx/jha/