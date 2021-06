AKTIE IM FOKUS: Höhere Prognose von Wacker Chemie verpufft - Curevac-Sorgen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schlechte Nachrichten vom Biopharmakonzern Curevac haben am Donnerstag auch die Aktien von Wacker Chemie belastet. Wacker-Aktien sackten am Morgen um 5,92 Prozent auf 128,80 Euro ab. Allerdings hatten sie erst vor wenigen Tage bei gut 143 Euro ein Mehrjahreshoch erreicht.

Curevac musste am späten Mittwochabend einräumen, dass der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt habe. Damit habe er die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt. Wacker Chemie hat eine Vereinbarung mit Curevac für eine Auftragsproduktion des Impfstoffes.

Der nochmal optimistischere Jahresausblick, den Wacker Chemie am Mittwoch kurz vor Börsenschluss veröffentlicht hatte, rückte in den Hintergrund. Der neue Ausblick komme wie erwartet, schrieb dazu Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Die neuen Ziele deckten sich mit den Konsensschätzungen, hieß es auch von Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank./mis/ajx/jha/

