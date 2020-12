AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding mit Kurssprung nach bestätigten Jahreszielen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hornbach Holding hat die Anleger am Dienstag mit bestätigten Jahreszielen begeistert. Die Papiere der Baumarkt-Dachgesellschaft schnellten um bis zu 12,5 Prozent nach oben und notierten zuletzt 7,81 Prozent höher bei 87,00 Euro. Damit standen sie einsam an der Spitze des festen Nebenwerteindex SDax . Für die Aktien der Tochter Hornbach Baumarkt ging es um rund 5,3 Prozent nach oben.

Hornbach hält trotz des verschärften Corona-Lockdowns in vielen Ländern an den jüngst angehobenen Jahreszielen fest. Für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2020/21 peilt das Unternehmen weiter ein Umsatzwachstum von 13 bis 17 Prozent und einen operativen Gewinn (Ebit) zwischen 290 und 360 Millionen Euro an. Im dritten Geschäftsquartal profitierte die Baumarktkette erneut vom Trend zum Rückzug in die eigenen vier Wände in der Corona-Krise. Der Konzernumsatz legte von September bis Ende November um gut ein Fünftel zu. Das Ebit wuchs um satte 60 Prozent.

Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research lobte in einer ersten Reaktion die jüngste Geschäftsentwicklung und den bestätigten Jahresausblick. Er hält deshalb an seiner Kaufempfehlung für die Aktien ebenso fest wie am Kursziel von 116 Euro.

Nach dem Corona-Crash im März hatten die Papiere der Hornbach Holding eine rasante Aufwärtsbewegung hingelegt und sich bis zum September-Rekordhoch bei 101,40 Euro im Wert verdreifacht. Danach hatten Anleger Kasse gemacht und die Aktien bis auf 76,20 Euro Mitte Dezember absacken lassen. Seitdem ging es wieder recht steil bergauf./edh/la/stk