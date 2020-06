AKTIE IM FOKUS: Hornbach-Rally nimmt nach DZ-Empfehlung wieder Fahrt auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Hornbach Holding sind am Montag mit 73,30 Euro auf einen neuen Höchststand seit mehr als zwei Jahren geklettert. Die Anteilsscheine der im SDax notierten Holding, zu der die gleichnamige Baumarktkette gehört, gewannen dabei 6,7 Prozent. Sie haben sich seit dem Tief im Corona-Crash bei 32,65 Euro mehr als verdoppelt.

Die DZ Bank nahm die Papiere am Morgen in ihre "Equity Ideas"-Empfehlungsliste auf. "Sofern es in den nächsten Monaten nicht zu einem schweren Rückschlag in der Covid-19-Krise kommt, ist mit einer Anhebung der Jahresziele zu rechnen", erklärte der zuständige Analyst Thomas Maul. Den fairen Wert für die Papiere gibt er mit 78 Euro an./ag/jha/