AKTIE IM FOKUS: HSBC-Kaufempfehlung stützt Continental

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien des Automobilzulieferers und Reifenherstellers Continental sollten am Freitag nach einem positiven Analystenkommentar der britischen Investmentbank HSBC im Auge behalten werden. Vorbörslich legten die Papiere zu: So ging es für den Kurs auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um rund eineinhalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben.

HSBC-Analyst Henning Cosman änderte sein bisher neutrales Votum für die Papiere der Hannoveraner in eine Kaufempfehlung. Das Kursziel hob er von 100 auf 120 Euro an. Damit traut Cosman den Papieren ein Aufwärtspotenzial von mehr als einem Fünftel zu. In den vergangenen Handelstagen hatten die Conti-Papiere eine schwache Entwicklung hinter sich - Anleger hatten nach einem zuvor guten Lauf erst einmal Kasse gemacht./tav/mis

