AKTIE IM FOKUS: Hypoport-Zahlen verleihen Kurs neuen Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Eckdaten von Hypoport für das erste Quartal haben den Aktien des Finanzdienstleisters am Mittwoch neues Leben eingehaucht. Nachdem sie seit Mitte März per Saldo nur wenig von der Stelle gekommen sind, schnellten sie nun an der Spitze im Nebenwerteindex SDax um mehr als sieben Prozent nach oben.

Hypoport profitierte erneut von einer hohen Nachfrage nach Immobilienkrediten. Der Jahresauftakt sei gelungen, schrieb Analyst Tim Schuldt von Pareto Securities. Das erste Quartal dürfte sich entsprechend positiv gestaltet haben. Der Experte rät weiter zum Kauf mit Kursziel 540 Euro. Aktuell kosten die Hypoport-Titel 473 Euro. Ihr Rekordhoch datiert von Anfang Februar mit 618 Euro./ajx/mis