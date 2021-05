AKTIE IM FOKUS: Infineon stabilisiert dank 'Buy' von Societe Generale

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zuletzt verlustreichen Wochen hat sich der Kurs der Infineon-Aktie am Freitag stabilisiert. Er gewann nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale knapp ein Prozent auf 31,64 Euro. Analyst Aleksander Peterc verwies darauf, dass das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz (Book to Bill) des Chip-Herstellers in allen Geschäftsbereichen auf Rekordstände gestiegen sei.

Anfang April waren Infineon mit 37,305 Euro auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Die immer weiter steigende Nachfrage nach Halbleitern hatte die gesamte Branche befeuert. Seitdem hatte der Kurs jedoch rund 16 Prozent eingebüßt und war am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gefallen./bek/mis