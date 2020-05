AKTIE IM FOKUS: Infineon steigen - UBS sieht noch viel Potenzial nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem leicht nachgebenden Gesamtmarkt haben sich die Aktien von Infineon am Mittwoch gut geschlagen. Mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 17,16 Euro zählten sie zu den größten Gewinnern im Dax . Die Bank UBS sieht hier noch reichlich Spielraum nach oben: Sie erhöhte das Kursziel von 22,00 auf 23,50 Euro, was den Aktien rund ein Drittel Aufwärtspotenzial einräumt. Die Analysten der UBS bekräftigte folglich die Kaufempfehlung für die Papiere des Halbleiterherstellers./bek/mis