AKTIE IM FOKUS: Kein neuer Treibstoff für Dermapharm-Rally nach jüngsten Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Jüngste Geschäftszahlen von Dermapharm haben die Kursrally des Arzneiherstellers am Montag nicht mehr belebt. Sie verloren unter den schwächsten SDax -Werten am Nachmittag 2,17 Prozent auf 47,65 Euro.

Am vergangenen Freitag waren sie mit in der Spitze 49,75 Euro noch in die Nähe ihres im Oktober erreichten Rekordhochs von 50,78 Euro herangelaufen, im späten Handel dann aber bereits ins Minus gedreht. Seit Ende Oktober steht aber immer noch ein Kurszuwachs von fast 17 Prozent zu Buche.

Das Importgeschäft der Dermapharm-Tochter Axicorp habe ihre Erwartungen verfehlt, schrieben die Analysten der Commerzbank. Sie blieben vorerst bei ihrer "Hold"-Empfehlung mit Kursziel 48 Euro./ajx/fba