AKTIE IM FOKUS: Klöckner stark - Metzler setzt Ausrufezeichen mit 10-Euro-Ziel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im ruhigen Gesamtmarkt haben sich Papiere von Klöckner & Co am Freitag mit plus 6,7 Prozent ihrem Zwischenhoch von Mitte Oktober bei 5,92 Euro genähert. Auftrieb gab eine Studie des Metzler-Analysten David Varga, in der er sein ohnehin deutlich über Xetra-Niveau liegendes Kursziel nochmals aufstockte - und zwar von 8,30 auf 10 Euro.

Der Experte lobte erneut überraschend gute Ergebnisse des Stahlhändlers und ist bezüglich der Unternehmensstrategie nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef Gisbert Rühl noch zuversichtlicher geworden. Dank Effizienzmaßnahmen sieht er deutliches Profitabilitätspotenzial. Aber auch beim Wachstum traut er KlöCo nicht nur aus eigener Kraft einiges zu und rät weiter zum Kauf der Aktien./ag/mis