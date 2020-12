AKTIE IM FOKUS: Kursrally bei Hellofresh geht weiter - Krisengewinner vorne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der für Deutschland angekündigte harte Lockdown ab diesem Mittwoch hat zum Wochenauftakt die Anleger weiter in Aktien von Krisengewinnern getrieben. Bereits in den vergangenen Tagen war dies der Fall, Hellofresh etwa stiegen auf ein Rekordhoch und profitierten dabei auch von abermals aufgestockten Unternehmenszielen. An diesem Montag stehen die Signale für den Kochboxenversender erneut auf Rekord, wie das vorbörsliche Plus von fast sieben Prozent auf Tradegate zu erkennen gibt.

Mehr als zweieinhalb Prozent höher notierten vorbörslich Delivery Hero . Damit nehmen auch die Papiere des Essenslieferdienstes Kurs auf ihre Bestmarke bei 116,65 Euro. Sie waren bereits in der vergangenen Woche mehrere Tage hintereinander mit deutlichem Kursaufschlag auf dem ersten Platz im Dax .

Für die Aktien des Online-Modehändlers Zalando ging es auf Tradegate um fast vier Prozent hoch. Gerade in den kommenden Tagen, wenn auch der Einzelhandel schließen muss, bleibt vielen nur der Einkauf im Internet./ajx/jha/