AKTIE IM FOKUS: Kursrekord treibt Apple-Börsenwert über zwei Billionen Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Technologiegiganten Apple haben am Mittwoch erneut Wall-Street-Geschichte geschrieben. Nicht unbedingt damit, dass sie wieder einmal einen Rekord aufstellten, sondern vor allem mit der Tatsache, dass der Börsenwert des iPhone-Riesen zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen US-Dollar stieg. Soviel Wert wurde einem US-Unternehmen noch nie beigemessen.

Zuletzt kletterte die Aktie am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 467,80 Dollar, womit sie wegen ihrer hohen Gewichtung sowohl dem Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial als auch dem technologielastigen Nasdaq 100 den Weg zu moderaten Kursgewinnen erleichterten. Während der Dow immer noch dabei ist, die letzten Punkte aus dem Corona-Crash aufzuholen, rennt der Nasdaq-Index seit Tagen von Rekord zu Rekord - auch mithilfe der Apple-Aktien. In der Spitze wurden die am Mittwoch mit 468,65 Dollar so hoch gehandelt wie noch nie.

Die Rally bei Apple reichte aus, um die Marktkapitalisierung des kalifornischen Tech-Konzerns auf den neuen Meilenstein zu hieven. Das Erreichen dieser historischen Marke ist das Ergebnis einer enormen Kursrally. Zu Jahresbeginn hatten die Aktien noch knapp 300 Dollar gekostet, mittlerweile haben sie in diesem vom Virusausbruch geprägten Jahr um etwa 60 Prozent zugelegt - und damit etwa doppelt soviel wie der ebenfalls Rekorde gewohnte Nasdaq 100.

Apple war im August 2018 als erster US-Konzern mit einer Billionenbewertung in die Finanzgeschichte eingegangen. Diese knackte Apple 42 Jahre nach der Gründung und knapp 38 Jahre nach dem Börsengang. Für die zweite Billion brauchte es nun gerade einmal zwei Jahre. Dieses Kunststück lässt sich als Beleg für den anhaltend großen Erfolg interpretieren, den Apple trotz der globalen Viruskrise weiterhin mit seinen Produkten hat.

Es ist allerdings auch ein Indikator für die extrem gestiegenen Bewertungen von Tech-Unternehmen und den Anlagedruck an den Finanzmärkten, der in Corona-Zeiten auch mit billigem Notenbankgeld in Zusammenhang steht. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets wirkt die Pandemie bei Technologieaktien "wie ein Brandbeschleuniger". Ihre Geschäfte liefen besser als ohne das Virus und dies werde von den Anlegern honoriert.

Mit Apple in einer Liga spielen vor diesem Hintergrund auch die US-Rivalen Microsoft und Amazon , die beim Börsenwert ebenfalls auf die zwei mit den zwölf Nullen zusteuern - auch wenn am Mittwoch mit 1,6 Billionen beim Windows-Riesen beziehungsweise 1,65 Billionen Dollar beim weltgrößten Online-Händler noch ein gutes Stück fehlte.

Dennoch ist Apple weltweit nicht das erste Unternehmen, dem ein Börsenwert von über zwei Billionen Dollar gelang. Auch der saudische Ölkonzern Saudi Aramco knackte die beachtliche Marke bereits nach seinem Börsengang im Dezember 2019 - allerdings nur zeitweise, zuletzt lag die Bewertung wieder deutlich niedriger./hbr/tih/he