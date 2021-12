AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Moderna und Biontech - Grippe-Vakzin enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der mRNA-Impfstoffspezialisten Moderna und Biontech sind am Freitag im US-Handel weiter abgesackt. Börsianern zufolge trübten erste Studiendaten zu einem Grippe-Impfstoff von Moderna die Stimmung bei den schon länger von Gewinnmitnahmen geplagten Aktien. Moderna sackten an der Nasdaq um zuletzt sechs Prozent ab, nachdem sie im Tagestief sogar schon 14 Prozent verloren hatten. Für die in New Yorker gehandelten Anteile des Mainzer Biontech-Konzerns ging es um sieben Prozent bergab. Beide Aktien erreichten ihr tiefstes Niveau seit Mitte November.

Am Markt hieß es, die Investoren müssten aufgrund der Moderna-News nun feststellen, dass die mRNA-Technologie nicht in jedem Anwendungsgebiet Wunder vollbringe. Erste Ergebnisse der Studie mit einem experimentellen Impfstoff gegen die saisonale Grippe waren hinter den Erwartungen der Anleger zurückgeblieben. Das Mittel habe ebensoviele Antikörper gegen Influenza erzeugt wie ein bereits auf dem Markt befindlicher Hochdosis-Impfstoff von Sanofi , hieß es. Die Titel des französischen Pharmakonzerns wurden davon im europäischen Handel mit einem Anstieg um 2,9 Prozent beflügelt./tih/jha/