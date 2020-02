AKTIE IM FOKUS: Kurssprung bei Ceconomy nach gutem ersten Geschäftsquartal

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben den aktuellen Zwischenbericht von Ceconomy am Freitag vorbörslich mit einem Kurssprung quittiert. Die Papiere des Elektronikhändlers zogen auf der Handelsplattform Tradegate um über 10 Prozent auf 5,198 Euro an. Sie schossen damit zurück über ihre 50- und 200-Tage-Linien.

Die Geschäftszahlen des ersten Quartals fielen Experten zufolge besser als erwartet aus. Die Investmentbank Barclays hob vor allem das gute Deutschland-Geschäft des Konzerns hervor. Die Profitabilität in Westeuropa außerhalb der DACH-Region und in Südeuropa sowie die Entwicklung in Osteuropa hätten dagegen nicht ganz überzeugt, hieß es./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX