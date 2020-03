AKTIE IM FOKUS: Lufthansa erholt - Krisenmanagement und Thiele-Einstieg

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag erneut einen Erholungskurs eingeschlagen. Im leicht schwächeren Dax waren die Lufthansa-Aktien mit zuletzt plus 3,1 Prozent auf 8,51 Euro einer der Spitzenwerte. Damit bröckelten die Gewinne allerdings bereits wieder spürbar ab.

Am Markt wurden gleich mehrere Gründe für die positive Kursentwicklung genannt: Es stütze, dass die Fluggesellschaft derzeit keine Staatshilfen benötigt und sich in der Krise wacker schlägt. Zugleich wurde auch auf den Einstieg des Münchener Investors Heinz Hermann Thiele verwiesen, der nach umfangreichen Käufen der Aktie im März nun gut 5 Prozent am Unternehmen hält.

Dennoch: Seitdem die Panik vor den Auswirkungen der Coronakrise umgeht haben die Aktien trotz der jüngsten Erholungsversuche immer noch etwas mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt./ck/jha/

