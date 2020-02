AKTIE IM FOKUS: Lufthansa fallen - Air France-KLM sieht hohe Virusbelastungen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bedenken hinsichtlich der finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise haben die Aktien der Lufthansa am Donnerstag belastet. Sie fielen am Morgen als Schlusslicht im Dax um rund 3 Prozent. Zuvor hatte der Konkurrent Air France-KLM mitgeteilt, dass wegen des Coronavirus zwischen Februar und April eine Belastung in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro erwartet werde. Die Langstrecke sei weniger ausgelastet, aber auch im Frachtgeschäft mache sich die Lungenkrankheit bemerkbar, hieß es seitens der Franzosen. Air France-KLM-Akien fielen um mehr als 9 Prozent./mis/jha/