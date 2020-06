AKTIE IM FOKUS: Lufthansa mit dem Markt im Plus - Verhandlungen gehen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vor der wichtigen außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa bleibt der Handel in den Aktien nervös. Am Dienstag gaben die Papiere der Airline zunächst gegen den Markttrend etwas nach, holten aber zuletzt mit 1,5 Prozent Plus auf. In den Verhandlungen mit den Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit über Sparmaßnahmen gibt es laut eigenen Angaben weiter keinen Durchbruch. Angestrebt wird eine Lösung aber bis Donnerstag.

Auf der Hauptversammlung entscheiden die Aktionäre dann über eine Kapitalbeteiligung des Bundes. Nervös ist man vor allem hinsichtlich der Entscheidung des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele, der Nachverhandlungen des mit dem Bund ausgehandelten Rettungspakets gefordert hatte. Wird das Paket nicht durchgewunken, droht der Lufthansa ein Insolvenzverfahren./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX