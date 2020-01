AKTIE IM FOKUS: Lufthansa wieder im Minus - Preisschlacht mit Lauda belastet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Unterschied zu den übrigen europäischen Airline-Aktien haben Lufthansa-Papiere nach anfänglichen Gewinnen wieder ins Minus gedreht. Sie verloren am Mittag 0,34 Prozent auf 16,105 Euro. Börsianer verwiesen zur Begründung auf die Preisschlacht bei den Flugtickets in Deutschland und Österreich.

So warf der Billigflieger Ryanair der Lufthansa vor, die Tickets ihrer Töchter in Deutschland und Österreich zu nicht kostendeckenden Preisen zu verschleudern. Die Airbus -Jets der Ryanair-Tochter Lauda seien zwar gut gefüllt, so der Billigflieger, jedoch auf Kosten der Ticketpreise./bek/mis