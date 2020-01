AKTIE IM FOKUS: Microchip schiebt europäische Chip-Aktien an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Solide Ergebnisse und ein robuster Ausblick des US-Halbleiterherstellers Microchip Technology hat am Dienstag die Kurse in der europäischen Chip-Branche angetrieben. Am deutschen Markt legten Infineon , Dialog Semiconductor und Siltronic um 1,3 bis 3 Prozent zu. An der Euronext verteuerten sich ASML um 1,8 Prozent und STMicroelectronics um 2,9 Prozent.

Nach Aussage von Microchip ist der Auftragsbestand für das erste Quartal 2020 deutlich höher als der für das Schlussquartal 2019. Alle wichtigen Absatzmärkte wie die USA, Europa und Asien seien stark, die Nachfrage komme zudem aus mehreren Endmärkten wie Datenzentren, Industrie und Automobilbau.

Nach Aussage des US-Brokers Jefferies übertraf Microchip im dritten Quartal mit dem Umsatz die Erwartungen leicht. Zudem habe das Unternehmen von hohen Bestellungen im Dezember gesprochen. Der Ausblick sei stark und dürfte der Branche und den Kursen Anschub verleihen./bek/mis