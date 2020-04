AKTIE IM FOKUS: Neue Medikamenten-Hoffnung treibt Virus-Spezialist Gilead an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein wirksames Mittel gegen das neuartige Coronavirus hat die Aktien von Gilead Sciences am Freitag beflügelt. Die Anteile des Biotech-Konzerns stiegen in der Spitze bis auf 85,50 Dollar. Zuletzt kosteten sie 83,00 Dollar und gewannen damit 8,44 Prozent zum Vortag. US-Medien hatten über die Wirksamkeit von Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19 berichtet.

Das Medikament werde voraussichtlich in großem Umfang gegen die Lungenerkrankung Covid-19 zum Einsatz kommen, hieß es von den Analysten von Jefferies. Bei der in dem Medienbericht zitierten Studie handele es sich zwar nicht um eine klinische Phase-3-Studie, doch Investoren befänden sich derzeit in einem "Risk-on"-Modus und schienen zunächst begeistert auf den Bericht zu reagieren. Gilead werde das Medikament voraussichtlich kostenlos oder zu einem nur geringen Preis abgeben. Jefferies rät weiter zum Kauf der Gilead-Aktien bei einem Kursziel von 89 US-Dollar.

Laut dem Analysehaus RBC signalisieren einige Testdaten des Anti-Virenmittels Remdesivir zwar Potenzial gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung. Es gebe allerdings eine Menge Unwägbarkeiten, hieß es weiter. Die RBC-Experten sehen den Wirkstoff daher zunächst in erster Linie als bedeutend für das Image des US-Unternehmens und seiner Entwicklungspipeline an, weniger für die Vermarktung. Ihr Votum für Gilead lautet "Outperform".

Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank hatte bereits Mitte März darauf hingewiesen, dass Gilead als Spezialist für Viruserkrankungen mit dem ursprünglich als Ebola-Medikament gedachten Mittel Remdesivir ein heißes Eisen im Feuer habe, wenn es um die Entwicklung eines ersten Medikaments zur Behandlung des neuartigen Coronavirus gehe.

Die Gilead-Aktien haben sich über das gesamte Jahr 2019 in einer Seitwärtsspanne zwischen 60 und 70 Dollar bewegt, aus der sie vor wenigen Wochen nach oben ausgebrochen und kurzzeitig bis auf fast 86 Dollar gestiegen sind. Danach bröckelte der Kurs wieder etwas ab. Der aktuelle Kurszuwachs bringt sie aber wieder bis nahe 86 Dollar heran./ajx/he