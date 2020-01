AKTIE IM FOKUS: Next bietet Hoffnungsschimmer im Einzelhandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Next haben sich im frühen Handel den Verlusten an den europäischen Aktienmärkten entzogen. Die Aktien des britischen Einzelhändlers tendierten zuletzt 0,2 Prozent höher. Für das Weihnachtsgeschäft hatte das Unternehmen von gestiegenen Umsätzen berichtet und einen anziehenden Gewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Aussicht gestellt.

Analysten äußerten sich verhalten optimistisch. Der erstmals veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 liege beim Gewinn je Aktie noch leicht unter den Konsenserwartungen, wobei Next für seine konservativen Prognosen so früh im Jahr aber bekannt sei, hieß es in einem Kommentar von Jefferies. Die aktuelle Bewertung limitiere jedoch das Potenzial der Aktie.

Richard Chamberlain von RBC sprach in einem Kommmentar von positiven Vorgaben für andere Einzelhandelsunternehmen aus der Bekleidungsbranche. Enttäuschend sei allerdings, dass das starke Online-Umsatzwachstum von Next sich nicht mehr im Gewinnwachstum niederschlage./mf/fba