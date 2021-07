AKTIE IM FOKUS: Nordex verprellt Anleger mit Kapitalerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer angekündigten Kapitalerhöhung von Nordex haben die Anleger die Papiere des Windkraftanlagen-Herstellers am Donnerstagmorgen abgestraft. Vorbörslich sackte der Aktienkurs auf der Handelsplattform Tradegate um 11,3 Prozent auf 18,18 Euro ab. Bereits am Mittwoch waren die Aktien trotz eines weiteren Auftrags aus Brasilien ins Minus gerutscht, hatten allerdings in den vier Handelstagen davor um fast 15 Prozent zugelegt.

Nordex will über eine Bezugsrechtsemission knapp 42,7 Millionen neue Aktien für je 13,70 Euro ausgeben. Mit den Einnahmen soll unter anderem künftiges Wachstum finanziert werden. Die überraschende Kapitalerhöhung der Norddeutschen dürfte am Markt nicht gut ankommen, die Bilanz werde allerdings deutlich gestärkt, schrieb Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies in einer ersten Reaktion./edh/jha/