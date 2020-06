AKTIE IM FOKUS: Platzierung belastet Zalando

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Aktienplatzierung durch den Investor Kinnevik AB könnten sich die Aktien von Zalando am Dienstag am Ende des MDax der mittelgroßen Börsentitel wiederfinden. Auf Tradegate büßten die Anteilsscheine des Online-Modehändlers im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 58,90 Euro ein. Am Mittwoch vergangener Woche hatte der Kurs mit gut 66 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.

Der schwedische Finanzinvestor soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg 10,6 Millionen Zalando-Aktien mit einer Preisspanne von 57,40 bis 58,40 Euro bei Investoren platziert haben. Ein Händler sagte, das Paket sei schließlich mit 57,40 Euro je Aktie am unteren Ende dieser Spanne an den Markt gekommen. Das entspricht einem Abschlag von 6,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag./bek/zb