AKTIE IM FOKUS: Portfolioverkauf an RWE erfreut die Anleger von Nordex

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt schwacher Tendenz bessert sich unter den Aktionären von Nordex am Montag vorbörslich die Laune. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um elf Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Windkraftanlagen vermeldete, dass ein Portfolio an Wind- und Solarprojekten in Europa an RWE verkauft werden soll.

Für die Projekte mit einer Windkapazität von 2,6 Gigawatt wurde ein Verkaufspreis von 402,5 Millionen Euro in bar vereinbart, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag mit. Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler sprach von der "Freisetzung versteckter Reserven", mit der Nordex die Bilanz deutlich aufpoliere. Sebastian Growe von der Commerzbank lobte die Bedingungen als "höchst attraktiv" für Nordex./tih/jha/