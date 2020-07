AKTIE IM FOKUS: Principia Biopharma auf Rekordhoch - Kreise: Sanofi erwägt Kauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Principia Biopharma sind am Donnerstag von Übernahmespekulationen angetrieben worden und haben ein Rekordhoch erreicht. Die Papiere des Biotechnologieunternehmens hatten ins Plus gedreht und bei knapp 86 US-Dollar einen historischen Höchststand erreicht, nachdem bekannt geworden war, dass der französische Pharmakonzern Sanofi Kreisen zufolge möglicherweise insbesondere einen Kauf von Principia Biopharma erwägt. Zuletzt gewannen dessen Anteilscheine gut 13 Prozent auf 84 Dollar.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass Sanofi mögliche Übernahmen von US-Biotechnologieunternehmen erwäge, um sich innovative Behandlungskonzepte für klinische Anwendungsgebiete einschließlich Multiple Sklerose und Immunerkrankungen zu sichern. Einer der Übernahmekandidaten sei Principia Biopharma. Sanofi und Principia Biopharma sind bereits Partner bei der Entwicklung von Behandlungen für Erkrankungen des zentralen Nervensystems./la/he