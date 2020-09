AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 beflügelt von neuer Fantasie um Mediaset

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Dienstag von einem Pressebericht kräftigen Rückenwind verspürt. Die Aktien rückten früh an die MDax -Spitze und bauten die Gewinne binnen der ersten Stunde stetig auf zuletzt fast neun Prozent aus. Als Treiber galt ein Medienbericht der italienischen Zeitung "Il Messaggero", wonach der Großaktionär Mediaset einen Ausbau seines Anteils erwägen soll. Eine Quelle für die Meldung gab die Zeitung jedoch nicht an.

Im April erst hatte der Medienkonzern von Medienmogul Silvio Berlusconi seinen Anteil erhöht. Am Markt wird schon länger die Möglichkeit diskutiert, dass Mediaset gemeinsam mit der deutschen TV-Sendergruppe eine europaweite Fernsehallianz schaffen will./tih/jha/