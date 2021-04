AKTIE IM FOKUS: Puma auf Rekordhoch - Analysten erwarten starken Jahresstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analystenstimmen der Banken Goldman Sachs und UBS haben die Rally der Puma-Aktien am Freitag weiter angetrieben. Die Papiere erklommen am Vormittag ein Rekordhoch von 93,72 Euro. Zuletzt zählten sie mit einem Plus von noch 3,26 Prozent auf 93,12 Euro zu den Favoriten im MDax.

Analyst Richard Edwards von Goldman Sachs rechnet mit einem starken Jahresstart des Sportartikelkonzerns und erwartet zudem kräftigen Rückenwind durch das neueste US-Konjunkturprogramm. Er hob daher die Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel von 95 auf 104 Euro Euro hoch.

Auch Zuzanna Pusz von der UBS erwartet starke Zahlen für das erste Quartal, die in ihren Augen das Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Unternehmens verdeutlichen sollten. Sie hob ihr Kursziel von 94,40 auf 100,20 Euro an. Beide Experten raten zum Kauf der Aktien./mis/jha/