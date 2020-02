AKTIE IM FOKUS: Puma steigen auf immer neue Höhen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Puma-Aktien haben auch am Donnerstag von den vortags veröffentlichten, starken Geschäftszahlen profitiert. Sie stiegen auf ein Rekordhoch. An der Spitze des MDax gewannen die Papiere des Modekonzerns in der Spitze gut fünf Prozent auf 84,30 Euro. Damit beläuft sich der Börsenwert mittlerweile auf 12,7 Milliarden Euro. Er ist seit Mittwoch um fast zwei Milliarden Euro gestiegen.

Mit Blick auf die Auswirkungen des Coronavirus wies Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser darauf hin, dass ein Großteil der vorübergehend geschlossenen Fertigungsstätten von Puma die Produktion wieder aufgenommen habe. Die Ergebnisse im Schlussquartal 2019 seien derweil "exzellent" gewesen./bek/mis