AKTIE IM FOKUS: Qiagen brechen ein - Übernahmefantasie erhält schweren Dämpfer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Absage von Qiagen an die eigene Übernahme hat den Aktienkurs am Freitag vorbörslich einbrechen lassen. Die Papiere des Biotech-Unternehmens sackten beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss um fast 18 Prozent auf 30,50 Euro ab. Qiagen hatte zuvor mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat nach ergebnislosen Gesprächen mit Interessenten beschlossen hätten, der Konzern solle doch eigenständig bleiben.

Im Oktober und November hatte Übernahmehoffnung den Kurs von unter 23 Euro in der Spitze bis auf über 39 Euro nach oben schnellen lassen. So hatte das Unternehmen im November mitgeteilt, mehrere Interessensbekunden erhalten zu haben. Einer der Interessensten war laut einem Medienbericht der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific. Die Bank JPMorgan hatte vor kurzem in einer Branchenstudie die Übernahme des Unternehmens und ein De-Listing der Aktien - wie viele andere Experten auch - noch als das kurzfristig wahrscheinlichste Szenario bezeichnet./bek/mis