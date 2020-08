AKTIE IM FOKUS: Rackspace Technology ziehen an wegen Amazon-Fantasie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kürzlich erst an die Börse zurückgekehrten Aktien von Rackspace Technology sind am Montag bei Anlegern mächtig gefragt. Mit einem Anstieg um 8,1 Prozent auf 17,96 US-Dollar profitierten die Papiere des Cloud-Spezialisten laut Händlern von einem Medienbericht über einen möglichen Einstieg des Online-Handelsgiganten Amazon mit einer Minderheitsbeteiligung. In der Spitze wurden sie am Montag sogar zu 19,45 Dollar gehandelt.

Rackspace wurde 2016 vom Finanzinvestor Apollo Global erworben, kehrte aber Anfang August zu einem Ausgabepreis von 21 US-Dollar an die Börse zurück. Der Börsengang floppte jedoch, die Aktien waren in den ersten Handelstagen kräftig gefallen bis auf 15,25 Dollar im Tief. Der Kurssprung an diesem Montag kann den Verlust der Aktionäre, die zum Zuge kamen, daher nicht ausgleichen./tih/he