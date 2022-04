AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall wieder Richtung Rekordhoch - Boxer-Verkauf treibt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rheinmetall haben am Montag im frühen Handel wieder Kurs genommen auf ihr Rekordhoch. Sie gewannen zuletzt als bester Wert im MDax rund fünf Prozent auf 203,60 Euro. Nach der Mitte vergangener Woche erreichten Bestmarke von fast 210 Euro hatten sie anschließend etwas an Schwung verloren. Rheinmetall ist als deutscher Rüstungskonzern einer der Hauptprofiteure der von der Bundesregierung angekündigten milliardenschweren Investitionen in die Bundeswehr.

Haupttreiber dürfte die Meldung gewesen sein, dass Großbritannien 100 weitere Radpanzer vom Typ Boxer bestellt. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll die Radpanzer bis 2024 liefern, wie es in einer Mitteilung der beiden Firmen am Montag hieß. 2019 hatte London bereits 523 Boxer geordert, nun wird die Zusammenarbeit fortgesetzt.

Ein Händler hatte am Morgen als Kursstütze zunächst darauf verwiesen, dass die Ukraine den Kauf von 35 Marder-Panzern der Düsseldorfer beabsichtige.