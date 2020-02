AKTIE IM FOKUS: Rhön-Klinikum schnellen auf Höhe des Angebotspreises

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rhön Klinikum sind am Freitagnachmittag nach einem Übernahmeangebot auf das höchste Niveau seit Dezember 2019 gesprungen. Die Papiere des Klinikbetreibers schnellten zuletzt um 22,55 Prozent auf 18,04 Euro in die Höhe, nachdem sie zuvor angesichts der allgemeinen Marktturbulenzen rund um das neuartige Coronavirus mehr als eine Stunde vom Handel ausgesetzt worden waren.

Die unter regulatorischem Druck stehenden Klinikkonzerne Asklepios und Rhön wollen sich zusammentun. In einem ersten Schritt wollen der Rhön-Großaktionär Asklepios, der Rhön-Gründer Eugen Münch sowie seine Ehefrau ihre Anteile in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Dieses Joint Venture soll dann mindestens rund 49 Prozent der Rhön-Aktien halten. Zudem will Asklepios anschließend den anderen Rhön-Klinikum-Anteilseignern eine Offerte in Höhe von 18 Euro je Anteilsschein unterbreiten./la/jha/

